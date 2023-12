adidas présente le maillot third de l’OL pour la saison 2023-2024

L’Olympique Lyonnais jouera avec de nouvelles couleurs ce mercredi soir sur la pelouse du Vélodrome (21h), où il affrontera son rival marseillais pour l’affiche reportée de la 10e journée de Ligue 1. En effet, adidas vient tout juste de dévoiler le maillot third des ouailles de l’intérimaire de Pierre Sage, en collaboration avec Simon Poter est une figure du street art et de l’art abstrait. Le club de basketball de la Capitale des Gaules, le LDLC ASVEL, a également une version sans manches pour l’occasion. Le maillot football est présenté par le milieu de terrain Maxence Caqueret et la défenseure Wendie Renard.

«Sur l’avant du maillot, on peut apercevoir la silhouette singulière de la skyline lyonnaise et les crocs du lion emblématique de la ville qui se détachent du motif multicolore. Cette œuvre brosse un portrait original de la ville. Ayant effectué ses études d’arts à Lyon, l’artiste dévoile par cette création acidulée, son attachement à cette ville, son architecture admirable et la magie de ses ruelles animées. (…) A quelques jours de la célèbre Fête des Lumières qui fait briller les rues de la ville chaque année, adidas, l’OL et LDLC ASVEL ont choisi ce moment pour révéler ce nouveau maillot célébrant Lyon», explique l’équipementier aux trois bandes dans son communiqué.