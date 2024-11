PSG - Lens : l’impressionnante métamorphose de João Neves se poursuit

Après la grosse victoire le weekend dernier contre l’OM (0-3) au Vélodrome, le Paris Saint-Germain avait pour mission d’enchaîner un nouveau succès en championnat, surtout que l’AS Monaco a chuté contre Angers hier (0-1). Au Parc des Princes, les joueurs de Luis Enrique accueillaient le RC Lens, qui devait se racheter d’un derby du Nord loupé face au LOSC. Pour cette affiche, Luis Enrique a préféré faire appel aux principaux cadres malgré les titularisations de Matvey Safonov et Fabian Ruiz. Au milieu de terrain, on retrouvait notamment la paire d’internationaux portugais composée de Vitinha et de João Neves. Si le talent et l’importance du premier ne sont plus à prouver après deux saisons complètes et excellentes à Paris, le second, arrivé en provenance de Benfica pour un montant de 50 millions d’euros l’été dernier, monte en puissance depuis plusieurs semaines et gagne ainsi en maturité et en régularité au fil des rencontres.

Déjà prodigieux contre l’Olympique de Marseille avec 96% passes réussies et son premier but inscrit sous les couleurs parisiennes, le natif de Tavira a récidivé dans cette affiche dorée contre le RC Lens. Luis Enrique l’avait déjà encensé plus tôt dans la saison et lui avait laissé un peu de temps pour que son intégration soit pleine : «Ce que j’attends de lui, c’est ce que j’attends de tous les milieux. Lui, c’est un joueur parfaitement adapté à mon idée de jeu, il a une caractéristique vitale pour nous, c’est de ne pas perdre de ballons sous pression, peu de joueurs ont ces caractéristiques. Il y a sa vision du jeu, sa puissance physique, son intelligence, sa relation avec ses coéquipiers, son rythme et son intensité… Je crois qu’il s’adapte très rapidement mais il n’est qu’au début de son adaptation», avait déjà analysé l’entraîneur espagnol au début du mois d’octobre. En enchaînant les prestations de haut vol, le Portugais de 20 ans se mue en véritable leader du milieu, de quoi soulager son coéquipier et compatriote à ses côtés.

Un duo lusophone qui fonctionne

Même s’il n’a pas marqué ou délivré une passe décisive, João Neves a rendu une nouvelle copie pleine de réussite avec notamment 90 ballons touchés, 86 % de précision de passes dont 2 passes clés. Le tout avec 12 duels gagnés et 8 tacles réussis. Une prestation qui montre le grand volume de jeu du Portugais qui ne cesse d’être indispensable à la fois pour le trio offensif devant, mais aussi ses coéquipiers de l’entre-jeu puisque son compatriote est bien moins esseulé en comparaison aux saisons passées. En devenant un danger à la création, João Neves sublime chaque opportunité de son équipe. Voilà ce qui est rassurant pour une équipe qui, malgré un réel manque de réalisme et d’efficacité, sait se procurer un nombre incalculable d’occasions. Le milieu portugais, qui affiche un compteur de 1 but et de 6 passes décisives en Ligue 1, rebat toutes les cartes dans la rotation parisienne. Paris a trouvé un deuxième chef d’orchestre pour amener du danger et donner des ballons devant.

Interrogé après la rencontre, l’entraîneur espagnol, Luis Enrique, a tenu à souligner la grande capacité de son équipe à dominer les débats dans le jeu malgré des lacunes dans le dernier geste. Et si Paris est si fort pour se procurer ces opportunités, c’est en grande partie grâce à son duo Vitinha - Neves dans l’axe : «L’équipe à la bonne attitude, on a beaucoup d’occasions, même si on ne marque pas à chaque fois. Nous sommes meilleurs que l’an dernier parce que c’est plus difficile de marquer. Aujourd’hui, il y a eu trop de transitions». Pour exemple, Neves a remporté plus de duels que Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery, Kang-in Lee et Vitinha cumulés, ce qui prouve incontestablement sa polyvalence et son importance. Celui qui avait cité Marco Verratti comme exemple à suivre lors de son arrivée au PSG est en train de prendre les meilleurs ingrédients du Petit Hibou. Pour le plus grand plaisir des supporters parisiens…