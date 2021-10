Qualif. CDM 2022 : l'Algérie étrille le Niger, l'Égypte s'impose dans la douleur

Désireuse de conserver la tête du groupe A, l'Algérie souhaitait s'imposer contre le Niger après un nul concédé contre le Burkina Faso (1-1) et sa large victoire contre Djibouti (8-0). Rapidement, Mahrez ouvrait le score d'un sublime coup-franc enroulé (1-0, 27e) après une première période poussive. Après la pause, Oumarou marquait contre son camp et permettait aux Fennecs de faire le break (2-0, 47e). Mahrez, sur penalty s'est offert un doublé (3-1, 60e) et Slimani, entré en jeu après la pause, s'est offert un doublé (6-1, 76e, 88e).

Une victoire nette qui permet aux hommes de Belmadi de garder la tête de leur groupe, à la différence de buts devant le Burkina Faso, large vainqueur de Djibouti ce vendredi soir (4-0). Dans l'autre rencontre de la soirée, l'Égypte s'est imposée sur la plus petite des marges contre la Libye, grâce à un but de Marmoush (1-0, 49e). Un résultat qui permet aux Pharaons de prendre la tête du groupe F.

Le classement des éliminatoires de la zone Afrique