Le PSG a rendez-vous avec l'histoire, le licenciement d'Antonio Conte va coûter une fortune à l'Inter

La France derrière le PSG

On commence cette revue de presse en France où c'est le grand jour ! Ce soir, le Paris Saint-Germain va tenter de soulever sa première Coupe aux grandes oreilles face au Bayern Munich. Pour le journal L'Équipe, c'est «un sommet franco-allemand» ! Le PSG peut entrer dans l'histoire ce soir en remportant sa première Ligue des champions face au Bayern, déjà sacré à cinq reprises. Et ce matin, c'est toute la presse française qui se met au diapason de cette finale européenne. L'Alsace titre que l’occasion est belle pour le club de la capitale de se hisser «sur le toit de l'Europe». De son côté, La Dépêche estime que «le PSG rêve d'un sacre européen». Et décidément, la presse hexagonale est dans tous ses états avec cette finale de la Ligue des Champions. Le Parisien nous gratifie d'une superbe Une avec ce titre : «Tous derrière Paris». «Ce soir, à 21h, le club parisien a rendez-vous avec son destin à Lisbonne. Fort d'une équipe soudée, de joueurs stars et du soutien de toute une nation.» De son côté, La Provence fait dans la sobriété avec ce titre : «c'est le jour J pour le PSG.» Midi Libre fait dans le jeu de mots en reprenant le slogan de l'OM justement avec ce titre en Une : «Droit au but» ! Pour L'Indépendant, le PSG est face à un «grand défi» et à «rendez-vous avec l'histoire».

L'Europe attend ce duel de titans

Mais il n'y a pas que la France qui s’intéresse de près à cette finale tant attendue. À l'étranger, la presse madrilène s'impatiente de retrouver un match de football de ce niveau après la pandémie. Pour Marca, c'est «la nuit du football total» ! «Le rêve de millionnaire du PSG face au géant Bavarois. Le défi est immense. Lewandowski à deux buts du record du Cristiano Ronaldo qui est de 17 buts. De leur côté, Mbappé et Neymar, sont à la recherche d'un premier couronnement avec le PSG.» Le journal As est un peu plus vindicatif, car ce n'est pas un club espagnol en finale, et titre : «les pétrodollars contre la vieille Europe» «Un Bayern écrasant et un PSG talentueux disputent une finale de Ligue des champions marquée par le pandémie. La magie de Neymar et Mbappé va tenter de contrecarrer l'efficacité de Lewandowski et Muller en matière de buts.» Pour le quotidien belge, La Dernière Heure, c'est «le rêve des géants» entre ces deux équipes ! Enfin, en Allemagne, le journal Bild estime sur son site internet que c'est «une bonne journée pour écrire l'histoire ! Les joueurs du FC Bayern ont déjà remporté cette compétition à cinq reprises. En finale contre Paris, Lewandowski & Co. ont désormais l'opportunité de devenir immortel ...» Le rendez-vous est pris !

Un départ de Conte de l'Inter coûterait très cher...

Enfin, on termine ce tour de la presse sportive en Italie où l'avenir d'Antonio Conte à la tête de l'Inter fait les gros titres. Le technicien italien est partout à la Une ce matin. Après la défaite en finale de l'Europa League contre Séville, il est temps de penser à la suite. Pour la Gazzetta dello Sport, «Conte, tu casses tu paies ! Le coach verra Zhang & Marotta, mardi» et ce sont près de 47 M€ qui sont en jeu dans cette histoire. Le Corriere dello Sport est un peu plus affirmatif et titre carrément : «L'Inter pousse Conte dehors». La rencontre aura lieu mardi mais le club ne le forcera pas à rester. Le Quotidiano Sportivo indique que c'est «un divorce à 40 M€». Des deux côtés, il va falloir bien réfléchir avant d'agir. Enfin, Tuttosport croit déjà connaitre le successeur de Conte en cas de départ de celui-ci. Selon le quotidien, Massimiliano Allegri «est prêt pour l'Inter ! La seule voie entre le club et Conte est la résiliation du contrat. Allegri se prépare pour le passage de relais comme en 2014 avec la Juve.»