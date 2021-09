FC Barcelone : Joan Laporta comprend l'attitude de Javier Tebas

Dans un entretien accordé à Esport 3, le président du FC Barcelone Joan Laporta est revenu sur l'actualité ainsi que tous les gros dossiers qu'il a eu à gérer depuis son arrivée à la tête du club le 7 mars dernier, à la place de Josep Maria Bartomeu. Le dirigeant de 59 ans n'a plus de rancoeur envers le patron de LaLiga Javier Tebas, malgré le fait qu'il ait empêché la prolongation de Lionel Messi cet été en raison du fair-play financier mis en place par la ligue espagnole.

« Lui et Florentino (Perez, ndlr) sont à couteaux tirés. Il fait le travail qu'il pense être le meilleur pour la majorité des clubs. Mais nous comprenons que ce que le Barça et le Real Madrid apportent à la table doit être pondéré. Je reconnais qu'il est un défenseur du fair-play, et il est en croisade avec le PSG, qui les a tous zappés. C'est un bon professionnel, qui a bénéficié d'une reconnaissance nationale et internationale. Il est devenu fermé et obsédé par la Super League », a-t-il affirmé au micro de la chaîne catalane.