Edgar Davis limogé par Olhanense !

Six mois après sa nomination à la tête du SC Olhanense (4ème division portugaise), l'ancien international néerlandais converti en entraîneur Edgar Davids a été démis de ses fonctions par le club portugais. L'ex-milieu de terrain passé par le Barça et l'Inter Milan n'aura pas réussi à offrir la montée en D3 portugaise aux Rouge et Noir. À 48 ans, il essuie donc son deuxième échec après le Barnet FC (League Two, 4ème division anglaise) en 2012.

La suite après cette publicité

«Le Sporting Clube Olhanense SAD informe qu'il a trouvé un accord avec Monsieur Edgar Davids et qu'il n'est plus l'entraîneur de notre équipe. Nous lui souhaitons le meilleur succès personnel et sportif dans son prochain projet», peut-on lire dans le communiqué publié ce mardi par le SCO.