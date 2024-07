Thiago Alcantara met un terme à sa carrière

Paru produit de la Masia, Thiago Alcantara vient d’annoncer qu’il mettait un terme à sa carrière. Passé par le club catalan puis par le Bayern Munich et Liverpool, le milieu de terrain espagnol, qui a remporté une Ligue des Champions, deux Mondiaux des Clubs, quatre Ligas et sept Bundesligas, a officialisé la nouvelle en ce début de soirée.

«Je serai toujours prêt à rendre ce qu’on m’a donné et je suis reconnaissant pour le temps que j’ai passé à le faire. Merci, le foot. Et à tous ceux qui m’ont accompagné et ont fait de moi un meilleur joueur et une meilleure personne tout au long de mon parcours. À bientôt, Thiago», a posté le joueur sur ses réseaux sociaux.