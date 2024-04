Pourquoi le Bayern ne gagnera pas contre le Real Madrid

Les 1/4 de finale de la Ligue des Champions ont été pour le moins spectaculaire. Le dernier carré de la compétition promet déjà beaucoup, à commencer par ce Bayern-Real Madrid. Après avoir tout perdu localement, le club bavarois n’a plus qu’une seule chance d’éviter la saison blanche : soulever la coupe aux grandes oreilles. Mais éliminer le Real Madrid ne sera pas chose aisée, tant la Casa Blanca réalise encore une superbe saison, et ce malgré le départ l’été dernier de Karim Benzema et en attendant l’arrivée de Kylian Mbappé. Après avoir remporté la Super Coupe d’Espagne et très prochainement la Liga, le club madrilène vise le triplé et entend bien accrocher une 15e C1 à son palmarès !

C'est un match de très haut niveau auquel on s'attend ce mardi à l'Allianz Arena. D'un côté le club munichois emmené par un Harry Kane en feu et de l'autre, le Real Madrid du virevoltant Vinicius Jr. L'objectif de ses deux formations est simple : prendre un sérieux avantage pour la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu à Wembley le 1er juin.

Match nul entre le Bayern Munich et le Real Madrid (cote à 3,55)

S’il y a bien deux équipes totalement imprévisibles cette saison en Coupe d’Europe, ce sont bien le Bayern et le Real. Ces deux mastodontes du football européen se retrouvent pour une place en finale de C1. À quelques heures du coup d’envoi de cette demi-finale aller, bien malin qui pourra dire qui l’emportera. Mais entre une équipe du Bayern intraitable à domicile à domicile et une formation du Real Madrid qui n’a été vaincue qu’à deux reprises cette saison par l’Atletico de Madrid, on imagine bien un match nul entre les deux formations. Pour rappel, le club coaché par Carlo Ancelotti reste sur trois matches nuls toutes compétitions confondues en Ligue des Champions dans des matches à élimination directe, dont deux nuls face à Manchester City.

But de Harry Kane face au Real Madrid (cote à 2,15)

Le chat noir veut briser la malédiction. Débarqué l’an dernier à Munich en provenance de Tottenham, Harry Kane, qui n’a toujours pas remporté le moindre trophée dans sa carrière, réalise une saison stratosphérique au Bayern avec 42 buts marqués en 41 matches. 2e meilleur buteur de la compétition derrière Kylian Mbappé avec 7 buts, l’attaquant anglais, qui reste sur 3 buts marqués lors des 4 derniers matches de C1, devrait marquer face au Real Madrid. Plus qu’un besoin, une nécessité pour celui qui rêve de soulever son premier trophée avec la Coupe aux grandes oreilles. À noter qu’il est le tireur désigné des penalties côté Bayer, de quoi miser encore un peu plus sur un but du serial buteur anglais.

But de Rodrygo face au Bayern Munich (cote à 3,85)

Est-ce l’imminence de l’arrivée de Kylian Mbappé qui donne des ailes à l’attaquant brésilien ? Une chose est sûre, Rodrygo n’en finit plus de marquer des points ces dernières semaines. Avec 4 buts inscrits lors des 4 derniers matches, le n°11 de la Casa Blanca est encore plus décisif que Vinicius Jr depuis un mois. Sa vitesse et son sens du but devraient lui permettre d’augmenter encore un peu plus ses statistiques, lui qui effectue la saison la plus aboutie de sa carrière et qui a marqué lors des deux rencontres face à Manchester City au tour précédent. Pour les plus aventuriers, un but de Rodrygo à 3,85 est un coup à tenter !

