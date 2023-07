Mercato : les 10 bonnes affaires à saisir en Liga !

Sergi Darder (milieu de terrain, Espanyol, 29 ans)

C’est un joueur bien connu en Ligue 1 suite à son passage mitigé à l’OL, mais c’est surtout devenu un superbe joueur et une référence en Liga, à l’Espanyol. Le milieu de 29 ans est clairement dans son prime et sort encore d’une belle saison malgré la relégation de son équipe, à tel point qu’il était un sérieux candidat à être dans le groupe de la sélection espagnole qui a remporté la Ligue des Nations en cette fin de saison. Un milieu de terrain très intelligent avec des capacités créatives largement supérieures à la moyenne, mais aussi un joueur capable d’inscrire de sacrés buts sur frappe lointaine, en témoignent ses 6 buts cette saison. Il est convoité par pratiquement tous les clubs de Liga et sa clause n’est que de 10 millions d’euros suite à la relégation de l’écurie catalane.

Lucas Boyé (attaquant, Elche, 27 ans)

Lui aussi a vécu une saison plutôt honnête sur le plan individuel, mais désastreuse sur le plan collectif, puisqu’Elche jouera en deuxième division la saison prochaine. Lucas Boyé, du haut de ses 27 ans, est à la recherche d’un nouveau challenge. Attaquant au profil assez complet et plutôt robuste, il est aussi doué avec le ballon dans les pieds que dans le jeu aérien, et peut ainsi souvent décrocher pour participer au jeu et créer des décalages. Il peut jouer seul en pointe comme en soutien d’un autre joueur offensif. Convoité par l’Atlético de Madrid et Séville par le passé, celui qui a inscrit 7 buts cette saison sera disponible pour un prix plutôt honnête cet été.

Lucas Robertone (milieu de terrain, Almeria, 26 ans)

Ce fut l’une des révélations de la saison. L’ancien joueur de Vélez Sarsfield correspond au milieu au profil de milieu de terrain argentin qui se sacrifie pour l’équipe, multipliant les courses et jouant parfois à la limite, mais plutôt ami avec le ballon. Un profil box to box qui est assez rare en Espagne, et qui lui permet de surprendre ses adversaires sur des courses où il arrive lancé pour faire mal aux abors de la surface adverse. Ses 7 passes décisives cette saison ne sont pas un hasard. Plusieurs clubs comme Feyenoord ont récemment manifesté leur intérêt pour le joueur qui devrait rejoindre un club plus huppé cette saison. Avis aux intéressés…

Cyle Larin (attaquant, Valladolid, 28 ans)

Il est arrivé à Valladolid cet hiver, et a inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives dans une équipe à l’animation offensive très médiocre, et reléguée au terme de la saison. Excellent dans un rôle de renard des surfaces, le Canadien a été acheté par Valladolid qui a activé son option d’achat de 1,5 millions d’euros… pour le revendre dans la foulée et faire une plus-value. Beaucoup de clubs de Liga, séduits par sa facilité à se déplacer dans la surface rivale et sa puissance dans les derniers mètres, sont déjà venus aux nouvelles.

Thomas Lemar (milieu de terrain, Atlético de Madrid, 27 ans)

C’est le joueur le plus coté de la liste, mais en faisant quelques efforts, un club de haut de tableau de Ligue 1 pourrait tout à fait l’attirer. Et pour cause, il n’est pas considéré comme indispensable à l’Atlético de Madrid et les Rojiblancos ont besoin de vendre pour renforcer d’autres positions. Un contexte idéal pour aller chercher un joueur qui après quelques saisons satisfaisantes à Madrid, a eu un peu plus de difficultés lors de l’exercice passé, et a aussi eu quelques pépins physiques. Mais son talent est indiscutable, et il a pu le montrer à Madrid à plusieurs reprises avant d’arriver à cette fin de cycle, et il peut rendre de sacrés services à pratiquement tous les clubs jouant l’Europe en Ligue 1.

André Almeida (milieu de terrain, Valence, 23 ans)

Il n’était probablement pas attendu à un tel niveau, mais après une seule saison à Valence, l’international espoirs portugais a convaincu tout le monde. Joueur soyeux, très à l’aise techniquement et intelligent, il s’est affirmé comme un des meilleurs milieux de la Liga. Bon dans un registre de relayeur mais aussi capable de jouer en 10 ou en tombant un peu sur un côté, il rappelle forcément le André Gomes de la bonne époque. La situation financière de son club fait que toute offre intéressante pour lui sera étudiée sérieusement, et les clubs à la recherche de renforts de qualité au milieu seraient bien inspirés de se pencher sur son cas…

Samuel Lino (ailier, Atlético de Madrid, 23 ans)

Lui aussi a fait partie des quelques satisfactions de la saison à Valence, mais il appartient à l’Atlético de Madrid. Seulement, en terres madrilènes, les places sont assez chères et même si Diego Simeone veut le rester, sa place dans l’effectif n’est pas garantie. Samuel Lino est un ailier extrêmement différentiel, rapide et capable d’éliminer ses vis à vis dans un mouchoir de poche. S’il y a encore des points où il doit progresser, c’est un diamant brut qui représente à merveille le footballeur brésilien qui heureux en jouant et qui n’hésite pas à prendre des risques avec le ballon.

Joseph Aidoo (défenseur, Celta de Vigo, 27 ans)

Selon la presse espagnole, il a demandé à quitter Vigo cet été. Et le défenseur ghanéen serait un bon renfort pour bien des clubs, en France comme ailleurs. Joueur de charnière très costaud et solide dans sa surface, il excelle dans les duels et dans le jeu aérien. Il a été le meilleur défenseur de l’écurie galicienne ces dernières saisons, et a clairement sa place dans une équipe jouant l’Europe.

Borja Mayoral (attaquant, Getafe, 26 ans)

Il a manifesté son envie de partir de Getafe à cause de relations compliquées avec Pepe Bordalas, le coach du club de la banlieue sud de Madrid. Mais Mayoral a prouvé ces dernières années être un bon attaquant, et il a tout de même réussi à inscrire 8 buts cette saison, en jouant en soutien d’Enes Unal, la référence offensive des Azulones. Il peut également jouer seul en pointe, et ses qualités balle au pied font de lui un attaquant très complet et fiable. S’il n’a pas encore été à la hauteur des attentes qu’on avait lors de ses premiers pas au Real Madrid, il reste un joueur capable d’inscrire une dizaine de buts par saison dans une équipe jouant un jeu offensif.

Largie Ramazani (ailier, Almeria, 22 ans)

Sa saison avait commencé en trombe, avant d’entrer un peu dans le rang. Mais l’ailier belge a tout pour briller au plus haut niveau. Joueur particulièrement rapide et dribbleur sur les flancs, il peut mettre le feu à une défense à lui tout seul. Certes, il doit faire des progrès dans le dernier geste, entre autres, mais peut clairement être ce joueur différenciel que cherchent des directeurs sportifs en quête de joueurs offensifs. Ses appels font aussi très mal aux lignes défensives adverses. Il nous fait penser, toutes proportions gardées bien sûr, à Vinicius Junior. On lui souhaite d’atteindre ne serait-ce que la moitié du niveau du Brésilien !