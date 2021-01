EdF : Blaise Matuidi croit encore en ses chances

À 33 ans, Blaise Matuidi a quitté la Juventus cet été pour rejoindre l’Inter Miami, le club de David Beckham en MLS. Un choix de carrière qui aurait pu faire penser que l’ancien parisien dise adieu à l’Équipe de France et à l’Euro 2021, pourtant le milieu de terrain veut encore y croire. «Quand j’ai signé à Miami évidemment j’ai pensé à l’Équipe de France. J’étais conscient quand j’ai fais ce choix-là que ça allait être compliqué, mais je n’ai pas de problèmes avec ça, je sais ce que je peux apporter à cette Équipe de France, mais bien-sûr le sélectionneur a des choix à faire et il faut les accepter. J’ai les pieds sur terre, faut toujours y croire (pour l’Euro) si je dois être appelé je serais très heureux, mais si c’est pas le cas, je le serais tout autant.» a-t-il déclaré au micro de Téléfoot

À quelques mois de l’Euro, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus a laissé entendre que la porte n’était pas fermée pour le champion du Monde 2018. «Il est assez lucide pour se rendre compte que ça pousse aussi derrière. Je dis pas que je vais le reprendre, je dis pas que je vais pas le reprendre non plus, mais il est toujours sélectionnable.» Blaise Matuidi n’a plus été sélectionné avec l’EDF depuis octobre 2019.