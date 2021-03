Barça : Víctor Font en veut à Xavi

La suite après cette publicité

Lors de sa campagne pour la présidence du FC Barcelone, le candidat Victor Font avait promis que la légende du club Xavi ferait partie du projet sans doute au poste d’entraîneur. Un argument de poids pour tenter de convaincre les socios surtout lorsque l’on connait la cote de popularité du Champion du monde.

Finalement, ça n’aura pas servi puisque c’est Joan Laporta qui a été élu président. Interrogé sur RAC1, Victor Font regrette que Xavi n’ait pas pris position clairement et publiquement pour lui. La communication de l'Espagnol laissait un peu planer le doute sur la crédibilité du candidat à la présidence surtout qu'il avait affirmé être concentré sur son aventure au Qatar et n'a soutenu à aucun moment la candidature. « Bien que Xavi ne nous ait pas démenti, il est clair que cela ne nous a pas aidé et il y a des gens qui ont fini par penser que tout était de la fumée. » Un manque de prise de position que regrette donc Font.