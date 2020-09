Omar Da Fonseca dézingue Mauro Icardi

Arrivé en prêt l’été dernier au Paris Saint-Germain en provenance de l’Inter, Mauro Icardi avait très rapidement fait forte impression dès son arrivée dans la capitale française. Réaliste devant le but, l’attaquant argentin de 27 ans avait poussé Edinson Cavani sur le banc. Décidé à ne pas finir la saison avec le club parisien, l’Uruguayen a plié bagage, ce qui a laissé la porte grande ouverte aux dirigeants parisiens pour transformer le prêt d’Icardi, en un achat sec de 50 M€. Mais depuis ce transfert officiel, l’ancien attaquant de l’Inter n’a plus la même réussite devant le but et nombreux deviennent ses détracteurs. À commencer par le consultant de beIN Sports Omar Da Fonseca, dont la biographie vient de sortir. Il a notamment accepté d’évoquer, pour Le Parisien, la situation délicate de ses compatriotes argentins. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien footballeur passé par le PSG dans les années 80 n’a pas été très tendre avec Mauro Icardi.

«Non. Je ne comprends pas qu’une équipe du niveau du PSG ait opté pour un joueur aussi spécifiquement buteur. C’est un joueur qui n’a pas de dribble, pas de jeu de tête, pas de couverture de balle, n’est pas puissant et ne va pas vite… Il est moyen partout. Il marque certes des buts, de près. Il a le sens de ça. Mais j’estime que le PSG doit avoir un avant-centre qui rayonne davantage qu’Icardi, comme Lewandowski ou Suarez. Pour le PSG, je veux de l’excellence.» Un discours marquant qui ne devrait pas faire plaisir au principal intéressé. S'il ne veut pas voir les critiques s'abattre sur lui au fil de la saison, le natif de Rosario va devoir très certainement retrouver le niveau de jeu qu'il avait lors de son arrivée.