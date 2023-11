Atlético de Madrid : Antoine Griezmann est sur une autre planète

Il est incontestablement parmi les meilleurs joueurs du monde en ce moment. Dimanche soir, face à Villarreal, Antoine Griezmann a encore été un des principaux artisans, si ce n’est le principal, de la victoire des Rojiblancos face au Sous-Marin Jaune, sur le score de 3-1. Après une prestation colossale face au Celtic en milieu de semaine (un doublé), il a récidivé en Liga avec un but et une passe décisive.

Les statistiques sont plutôt flatteuses pour lui, puisqu’il est le deuxième meilleur buteur de la Liga derrière Jude Bellingham avec 8 réalisations, ainsi que le deuxième meilleur buteur de la phase de poules de la Ligue des Champions derrière son coéquipier Alvaro Morata. Le natif de Mâcon est sur un petit nuage, et avec lui, l’Atlético peut voir les choses en grand cette saison. Les Colchoneros tiennent d’ailleurs le rythme et sont quatrièmes, à six points du leader Girona avec un match de moins. Les Rojiblancos affichent d’ailleurs une meilleure attaque que le Barça et le Real Madrid avec 29 buts marqués au total, en ayant un match de retard !

Le meilleur en 2023

Griezmann n’y est clairement pas étranger. Si on prend les statistiques sur l’année civile 2023, ce que réalise le joueur formé à la Real Sociedad est encore plus impressionnant. Sur 2023, il est le meilleur buteur de la Liga (17 buts au total) tout comme il en est aussi le meilleur passeur (12 assists au total). Autant dire que l’on peut affirmer, sans trembler du menton, qu’il est le meilleur joueur du championnat espagnol sur cette année civile.

En conférence de presse, un journaliste a même demandé à Diego Simeone s’il estimait qu’Antoine Griezmann est le meilleur joueur de l’histoire de l’Atlético. « Les comparaisons ne sont pas bonnes, chacun a ses sensibilités. Mais je sais qu’Antoine va rester dans l’histoire du club. C’est une référence », a confié le coach argentin, qui a ajouté que le club travaille sur la prolongation de l’international tricolore. La belle histoire d’amour entre l’attaquant et le club de la capitale espagnole est loin d’être terminée !