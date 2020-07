Le nouveau maillot domicile du Borussia Dortmund 2020-21

Dauphin du Bayern Munich, le Borussia Dortmund va tenter de renverser l’ogre bavarois la saison prochaine. Et pour impressionner son rival, Puma, son équipementier, lui a concocté un nouveau maillot domicile très original. Si les traditionnelles couleurs jaune et noir sont évidemment de la partie, la nouveauté vient du design du maillot avec ces éclairs noirs qui sont dispersés sur la tunique que porteront principalement les coéquipiers d’Erling Haaland au Signal Iduna Park.

Ce design électrique a été inspiré de la station de métro “Westfallhale”, qui est la plus proche du Signal Iduna Park et qu’ont l’habitude de fréquenter les supporters des Jaune et Noir. À noter aussi la présence du nouveau sponsor maillot “1&1” au centre qui remplace “Evonik”.

Ce nouveau maillot domicile du BvB, dont les images ont fuité il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, a beaucoup fait réagir les supporters du club, pour qui la combinaison d’éclairs et du jaune fait penser au célèbre personnage Pikachu des Pokemon.

