Timothy Weah revient sur son arrivée à la Juve

Présent en conférence de presse, Timothy Weah n’a pas caché sa satisfaction de rejoindre la Juventus Turin. Un choix logique à en croire les propos de l’attaquant de 23 ans. «Signer avec la Juventus a été un choix très facile pour moi. Dès que j’ai appris qu’ils étaient intéressés, j’ai su que je voulais venir ici. Créer ma propre histoire ici. Faire partie de cette belle organisation. Depuis mon plus jeune âge, mon père a toujours soutenu la Juventus. Je pense donc que c’est une superbe coïncidence que l’opportunité se soit présentée. Je suis très heureux et fier d’être ici. La saison dernière, j’ai découvert un nouveau poste, celui d’arrière latéral. C’est pour ça que la Juve est venue me voir. Pour l’instant, je me concentre sur ce poste».

L’ancien buteur des Dogues a ensuite évoqué son adaptation et ses intentions sous ses nouvelles couleurs. «Travailler dur à l’entraînement. Faire en sorte de m’adapter à la défense. Écouter mes coéquipiers. M’assurer que je comprends ce qu’ils me disent en italien, afin d’être sûr que je fais bien mon travail. Évidemment, en tant que joueur, je suis à 100 % pour le club, à 100 % pour l’équipe. Quel que soit le rôle que l’entraîneur souhaite, je jouerai exactement ce rôle. Mais pour l’instant, c’est le poste d’arrière latéral. Mes premiers jours ici ont été extraordinaires. Tout d’abord, l’ambiance avec tout le monde. L’attention et la chaleur dans ce groupe. Ensuite, l’entraînement est très intense. C’est très différent de ce à quoi nous sommes habitués en France. Mais je crois que j’adore ça. Je pense qu’en tant que joueur, cela ne peut que m’être bénéfique. Je vais donc me surpasser. M’assurer que je suis au même niveau que les autres joueurs». Un nouveau challenge débute pour l’international américain (29 sélections, 4 buts)…

