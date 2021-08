Montpellier : Andy Delort à Nice, ça brûle

Alors que nous vous révélions un accord entre l'OGC Nice et Andy Delort (29 ans), l'attaquant montpelliérain devrait rapidement s'engager avec les Aiglons et pourrait donc avoir disputé son dernier match sous le maillot héraultais ce dimanche lors du succès des siens face à Lorient (3-1) où il s'est d'ailleurs illustré en inscrivant le but parachevant la victoire de Montpellier. Après avoir refusé une offre de 8 millions d'euros, le président du MHSC Laurent Nicollin aurait accepté, ce mardi matin, une proposition estimée à 10 millions d'euros selon des sources proches du club.

Si l'officialisation devrait intervenir dans les deux jours à venir selon les informations du quotidien L'Équipe, le buteur international algérien (10 sélections, 2 buts) est quant à lui déjà d'accord avec le club niçois pour un contrat de trois saisons, assorti d'une année supplémentaire en option. Sorti en larmes sous les ovations de la Mosson, le natif de Sète aura participé à 106 matches avec le MHSC pour un bilan de 47 buts et 21 passes décisives en trois saisons. Pour remplacer le buteur de la Paillade, la piste menant à Valère Germain (31 ans), libre depuis son départ de l'OM, pourrait prochainement se concrétiser puisqu'un accord a là aussi déjà été trouvé.