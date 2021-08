Andy Delort d'accord avec l'OGC Nice

Après trois saisons passées à Montpellier, Andy Delort pourrait bien changer de cap cet été, et prendre la direction de la Cote d'Azur. Selon nos informations, l'international algérien (10 sélections, 1 but) s'est déjà mis d'accord avec l'OGC Nice sur les termes de son futur contrat. En parallèle, les discussions entre le MHSC et les Aiglons avancent bien pour le transfert de l'attaquant héraultais.

Christophe Galtier, qui a réclamé un renfort d'expérience aux avant-postes à sa direction d'ici la fin du mercato estival 2021, est même confiant quant à l'issue positive pour Nice sur ce dossier. Vendredi, le technicien niçois avait évoqué ouvertement le cas d'Andy Delort en conférence de presse.