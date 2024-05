L’AS Roma veut recruter Florent Ghisolfi

L’AS Roma veut recruter en France. En effet, la Louve cherche depuis quelques semaines un nouveau directeur sportif, notamment après la fin de sa collaboration avec Tiago Pinto en février dernier. Parmi les noms cités en Italie, celui de Florian Maurice, qui officie à Rennes, est revenu. Mais ce mardi, Il Messaggero assure que c’est un autre dirigeant français qui a séduit la Roma.

La suite après cette publicité

Il s’agit de Florent Ghisolfi, qui est actuellement en poste à l’OGC Nice. Le club italien espère lui faire traverser la frontière et lui confier un poste à responsabilité. Il Messaggero ajoute qu’une rencontre a eu lieu entre les Friedkin et le principal intéressé au début du mois de janvier et qu’il est le favori de la direction. Affaire à suivre…