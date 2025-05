FC Barcelone : la demande forte de Lewandowski à Flick

Ce mardi soir, le FC Barcelone se déplace du côté de l’Inter Milan pour disputer l’un des matches les plus importants de la saison. En effet, le club catalan qui a concédé un 3-3 à domicile en demi-finale de la Ligue des Champions tentera d’aller chercher sa qualification pour la finale de la compétition en Italie. Pour cette rencontre, les Blaugranas peuvent notamment s’appuyer sur le retour de leur buteur phare Robert Lewandowski.

Revenu d’une blessure à la jambne gauche, l’attaquant polonais aurait d’ailleurs formulé une demande précise à son coach Hansi Flick pour ce match selon Relevo. Ainsi, celui qui a marqué 11 fois en Ligue des Champions aurait affirmé à son entraîneur qu’il était prêt à être titulaire avant le match. Son coach a lui publiquement annoncé qu’il débuterait sur le banc : «je pense qu’il débutera sur le banc , et on verra bien. Si on a besoin de lui, il est prêt.» Bluff ou vigilance du coach allemand ? On aura la réponse dans six heures.