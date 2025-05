LdC : le trajet original des supporters du Barça pour se rendre à Milan

Si tous les chemins mènent à Rome, cette fois-ci c’est à Milan qu’ils doivent conduire les supporters de la bande à Lamine Yamal. Tout comme lors du match retour des quarts de finale à Dortmund, les supporters du Barça se sont mis à la recherche de moyens alternatifs pour se rendre à Milan de la manière la plus économique possible. Les forfaits proposés par le club varient de 439 euros pour les membres et 499 euros pour les supporters non-membres, des prix qui sont pour beaucoup inabordables.

La suite après cette publicité

«On prendra l’avion de Barcelone pour le Portugal, jusqu’à Porto. On arrivera là-bas à cinq heures du matin et on attendra pour prendre un deuxième vol pour Milan», a expliqué un supporter catalan à Relevo. Des trajets passant par Porto, Florence, Minorque, Ibiza, ou encore Bologne ont été étudiés par les fans, attendus au nombre de 3 000 dans les rues milanaises ce mardi soir. En leur souhaitant d’avoir les mêmes casse-têtes pour se rendre à Munich en fin de mois…