CdF : le PSG gifle le LOSC et valide son billet pour les quarts de finale

Pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain accueillait le LOSC au Parc des Princes à 17h45. Le champion de France se présentait avec son habituel 4-2-3-1 et retrouvait notamment Moïse Kean dans son onze. Côté nordiste, Christophe Galtier alignait un 4-4-2 classique avec le duo turc Yazici, Yilmaz en pointe. Le PSG démarrait idéalement la rencontre et profitait d'une boulette lilloise. Di Maria distillait un centre dans la surface mal négocié par Djalo et Maignan.

Icardi en profitait pour pousser le cuir au fond des filets (1-0, 9e). Juste avant la pause, Mbappé fraîchement entré à la place d'Icardi obtenait un penalty sur une faute de Celik dans la surface (40e). L'attaquant parisien ne tremblait pas et ajustait Maignan (2-0, 42e). Au retour des vestiaires, le LOSC se procurait quelques belles opportunités avec David et Bamba, mais Navas repoussait l'échéance (63e, 68e). Dans le dernier quart d'heure, les Dogues obtenaient un penalty pour un main de Kurzawa dans la surface sur un centre de Pied (77e). Yazici s'élançait et butait sur Navas qui sauvait les siens (78e). Dans le temps additionnel, Mbappé filait seul au but et lobait astucieusement Maignan (3-0, 90+3). Grâce à cette victoire, le PSG accédait se qualifiait pour les quarts de finale de la Coupe de France.