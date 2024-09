La famille Mbappé dévoile son projet fou pour le SM Caen !

C’est une nouvelle qui avait étonné tout le monde il y a plusieurs semaines. Alors qu’il venait tout juste de signer au Real Madrid, Kylian Mbappé avait aussi été annoncé comme nouveau propriétaire du SM Caen. Le club normand avait officialisé l’arrivée comme actionnaire majoritaire (environ 80% des parts) de Coalition Capital, le fonds d’investissements de Kylian Mbappé et notamment géré par sa mère Fayza Lamari. Dans la foulée, un nouveau président était nommé en la personne de Ziad Hammoud, ancien directeur de la stratégie et des investissements de beIN Media Group, qui gérait depuis la société d’images de Kylian Mbappé. Ce mercredi, le nouveau président a tenu une conférence de presse détaillée pour dévoiler les grandes lignes du projet mené par la famille Mbappé.

Une ambition sportive, mais pas que

Et Ziad Hammoud a d’abord tenu à s’exprimer sur la situation financière du SM Caen, qui est déjà très inquiétante. « On ne va pas se mentir, le club est dans le rouge financièrement. Des investissements vont arriver et ils vont être assez massifs dès cette année pour le remettre à flot et surtout commencer les initiatives visant à créer une solidité qui va permettre, sur les prochaines années, d’exécuter la stratégie et d’en faire un club qui ne tanguera plus malgré la perte de 60 % des droits télé. Il faut gérer ce club comme n’importe quelle entreprise avec des finances solides pour lui donner les moyens de ses ambitions. On ne peut pas être dans la volatilité constante. Un déficit structurel de 11 millions d’euros ? On est dans ces eaux-là », a-t-il ainsi expliqué avant d’évoquer le début de saison compliqué de l’équipe.

En effet, le SM Caen a entamé sa saison de Ligue 2 par 3 défaites et un match nul, mais vient d’enchaîner deux victoires. Un soulagement pour les nouveaux dirigeants. « C’était compliqué pour tout le monde. On a essayé le plus vite possible de donner le confort et la stabilité à l’effectif, mais comme à chaque fois qu’une entreprise se transmet, il y a une période de volatilité. On a vécu ça avec beaucoup de frustration parce qu’on a toujours su qu’on avait une top équipe, mais on devait régler deux ou trois choses. » Mais concrètement, quels sont les objectifs sportifs de la nouvelle direction du SM Caen ? La montée en Ligue 1 semble être une évidence pour le développement du club, même si le clan Mbappé ne veut absolument pas brûler les étapes ni vendre du rêve aux supporters qui s’attendent à du lourd vu la notoriété du joueur.

Kylian Mbappé déjà très investi

« Il y a une ambition de remonter et d’aller se bagarrer ensuite avec les équipes du haut de tableau. Brest est une très belle histoire, pourquoi pas Caen ? Mais attention, on n’est pas dans le court terme, dans des choses vite faites pour qu’elles soient belles et qui vont s’effondrer dans quelques semaines. Énormément de fantasmes et d’hystérie peuvent être créés sur nos actionnaires (ndlr : la famille Mbappé), mais je tiens à dire que l’on est dans un travail sur le moyen et long terme. Il y a un objectif très ambitieux sur le terrain, mais aussi sur le côté non sportif : tout ce qui est commercial, administratif, création de contenus, communication… qui va se mettre en place petit à petit. On est là comme investisseurs sur le long terme. On n’a pas vocation à créer quelque chose et à revendre l’actif dans deux ans, ce n’est pas du tout l’idée. On veut faire rayonner l’ADN du club, ses racines caennaises, calvadosiennes, normandes aux niveaux national et international », a-t-il lancé avant d’enchaîner. « On ne s’est pas fixé de délais. Je ne préfère pas vous dire "On va monter l’année prochaine ou dans deux ans", ce ne serait basé sur rien. Vous ne me verrez jamais faire des promesses que je ne peux pas tenir, et surtout donner des objectifs si on n’a pas toutes les billes dans notre panier. »

Reste désormais à savoir comment Kylian Mbappé, qui suit visiblement de manière assidue les résultats du club, va s’investir dans cette nouvelle aventure. Le nouveau président du SMC a sa petite idée sur le sujet. « Il suit de près le club, en tant qu’actionnaire, mais aussi en tant que grand passionné de football. En revanche, vous n’êtes pas sans savoir qu’il a un autre job. Il ne sera pas sept jours sur sept à Malherbe, mais j’espère bien qu’on le verra au stade cette saison. Vous savez, on n’a pas choisi Caen au hasard. Au fond de lui, il y a ce coup de cœur avec ce club où il aurait dû commencer et qui ne s’est pas effacé avec les dix années qui se sont écoulées. Il y a un petit côté romantique avec ce rendez-vous manqué. » De quoi répondre aux interrogations. Et en attendant que le projet se mette vraiment en place, les Normands vont devoir répondre présents sur le terrain, car après tout, c’est tout ce qui compte.