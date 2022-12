FC Barcelone : Joan Laporta fixe l’objectif prioritaire de la fin de saison

La suite après cette publicité

À l’occasion du traditionnel toast de Noël donné par le FC Barcelone, Joan Laporta, son prédisent, a pris la parole devant les médias, afin d’évoquer la fin de saison du club catalan. Et pour lui, l’objectif de cette fin de saison est clair : remporter la Liga. « Dans le domaine sportif, nous sortirons pour concourir pour tout. L’objectif prioritaire de Barcelone est la Liga . Clair et net. Le vestiaire est clair à ce sujet. »

« Et la vérité, c’est que nous avons une équipe jeune et très compétitive, et que nous avons renforcé par l’expérience éprouvée de certains joueurs. En été, nous avons déjà travaillé avec les leviers économiques. Dans deux ans, nous serons encore plus compétitifs », a-t-il ainsi déclaré. La priorité est donc fixée et atteignable, le Barça trônant en tête du classement. Mais il apparait clairement que si l’occasion de remporter la Ligue Europa lui était donnée, Joan Laporta ne cracherait pas non plus dessus.

