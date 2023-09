Mike Maignan ouvre la porte à un retour au PSG !

La suite après cette publicité

Mercato réussi, tournée estivale emballante et début de saison prometteur, l’AC Milan est en bonne voie. Avec 3 victoires en 3 journées, les Rossoneri espèrent se relever après une saison dernière mitigée entre un excellent parcours européen (1/2 finale de C1) et une campagne de Serie A décevante (4e, à 20 pts de Naples). Parmi les hommes en grande forme, Mike Maignan, dont le statut a encore un peu plus évolué cet été, avec le départ de joueurs-cadres tels que Sandro Tonali ou encore Zlatan Ibrahimovic. De passage à Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), où il évoluait avant de rejoindre le Paris Saint-Germain, juste avant de retrouver l’équipe de France pour la première trêve internationale, le gardien de but n’a pas été épargné par des questions sur un éventuel retour dans la Capitale.

«J’ai déjà joué contre eux quand j’étais à Lille, donc ce n’est pas un terrain que je ne connais pas. Ce sera un grand match, à un rythme élevé, comme j’aime ça», explique premièrement Mike Maignan à propos de la confrontation avec Paris en Ligue des Champions, avant de répondre à certaines sollicitations. «Je suis Parisien, mais aujourd’hui, je suis sous contrat à l’AC Milan. Et pour le futur, on ne peut pas savoir.» Des propos intriguant pour lui, le joueur formé au PSG jusqu’à son départ au LOSC à l’été 2015. Depuis, le portier de 28 ans a bien grandi, s’affirmant même comme l’un des tous meilleurs à son poste à Milan. En fin de contrat en 2026, Mike Maignan ne devrait pas bouger d’aussitôt.