LdC, OM : la terrible statistique qui accable Dimitri Payet

La suite après cette publicité

Depuis quelques mois maintenant et le retour des compétitions dans le monde du football, nombreux sont les médias à se montrer sceptique quant à la forme physique de Dimitri Payet. Peu en jambes et très rapidement fatigué par l’intensité des rencontres, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille peine à retrouver son meilleur niveau, du moins un niveau correct pour concourir au niveau européen. À 33 ans, et après une carrière marquée par des hauts et des bas, l’international français affiche des stats pour le moins affligeantes en Ligue des Champions.

En effet, en 16 rencontres européennes disputées depuis le début de sa carrière, l’ancien joueur des Hammers n’a jamais inscrit la moindre réalisation en 32 tentatives devant le but. Une statistique peu valorisante qu’était loin de faire mentir le milieu marseillais mercredi soir lors de la défaite des siens sur la pelouse de l’Olympiacos (1-0). S’il veut voir cette série prendre fin, le Réunionnais devra montrer un tout autre visage lors des prochaines échéances européennes à venir contre Manchester City et Porto.