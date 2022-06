Allemagne-Angleterre : les compositions officielles

L'Allemagne et l'Angleterre doivent se reprendre dans cette Ligue des Nations. La Mannschaft, accrochée chez l'Italie (1-1), et les Three Lions, battus en Hongrie (1-0), s'affrontent à 20h45 pour la 2e journée du Groupe C (un match à suivre en direct commenté). Les Allemands restent sur 10 matches sans défaite, depuis leur huitième de finale de l'Euro 2020 perdu contre... l'Angleterre (0-2). La série d'invincibilité des Anglais s'est arrêtée à 9 matches, face aux Hongrois.

Pour cette belle affiche, Hansi Flick effectue 7 changements dans son XI. Seuls Neuer, Rüdiger, Kimmich et Müller sont épargnés. Côté anglais, Stones, Trippier, Philliphs, Saka et Sterling sont titulaires et remplacent Coady, Alexander-Arnold, Bellingham, Justin et Bowen.

Les compositions

Allemagne : Neuer- Klostermann, Schlotterbeck, Rüdiger, Raum - Gündogan, Kimmich, Musiala - Havertz, Müller, Hofmann

Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Phillips, Rice, Saka - Sterling, Kane, Mount