N2 : Andy Carroll encore décisif, Bordeaux s’offre Saint-Pryvé

Bordeaux poursuit son championnat du groupe B de National 2 ce samedi face à Saint-Pryvé Saint-Hilaire, deuxième du classement. Les Girondins jouaient ainsi dans leur stade du Matmut Atlantique qui affichait encore une très belle ambiance avec plus de 10 000 spectateurs. Après un début de saison moyen, la formation de Bruno Irles ne devait plus perdre de temps et rapidement enchaîner les victoires pour espérer rêver un peu d’une montée. Ce n’était pas simple face à une des meilleures équipes sur ce début de saison.

À 14 points de la première place avec 3 matches en moins, Bordeaux espérait s’imposer face à Saint-Pryvé et misait encore sur Andy Carroll, auteur de 6 buts en 4 matches de N2. Si l’ex-international anglais n’a pas marqué (une première depuis qu’il a rejoint le club cet été) et a touché la barre, il s’est tout de même mué en passeur décisif en offrant le premier but à Yanis Merdji (1-0). L’attaquant franco-algérien, qui était entré à la pause, s’est offert un doublé d’une frappe sublime dans la lucarne (2-0, 79e). Avec cette victoire, Bordeaux remonte à la 5e place provisoirement et peut encore grappiller des points lors du prochain match face au Poiré sur Vie, lanterne rouge.