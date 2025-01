Barça : les coulisses de la discussion entre Robert Lewandowski et Joan Laporta

Buteur et passeur lors de la gifle infligée au Real Madrid en Supercoupe d’Espagne, Robert Lewandowski est revenu au micro de Movistar sur la discussion qu’il a eu avec le président catalan Joan Laporta au coup de sifflet final : «Il m’a félicité, il m’a dit que nous avions très bien joué en première mi-temps. Nous avons très bien joué en première mi-temps, et les 30 dernières minutes avec un joueur en moins ont été plus difficiles, mais quand vous menez 1-5 ou 2-5, vous devez contrôler la situation».

Il a analysé le match en détails par la suite : «Un match contre Madrid est toujours passionnant et encore plus en finale. L’important est de savoir comment nous voulons jouer maintenant ou à l’avenir. Nous en voulons toujours plus et aujourd’hui, nous savions que si nous marquions plus de buts que Madrid, nous allions remporter le titre. Nous sommes très heureux, mais dans trois jours, nous aurons un autre match. Aujourd’hui, nous pouvons nous amuser, mais à partir de demain, nous nous préparerons pour le prochain match».