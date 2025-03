EdF : Aurélien Tchouameni répond à ses détracteurs

Remplaçant de Kylian Mbappé pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match avant le quart de finale retour de la Ligue des nations entre la France et la Croatie, Aurélien Tchouameni a profité de l’occasion pour répondre à ses détracteurs. Critiqué, notamment après sa prestation à Split, le milieu de terrain madrilène a malgré tout affiché une sérénité certaine.

«Concernant mon poste, je change de position ces derniers temps. J’ai un peu plus joué à mon poste dernièrement. Mais ça s’est vu dans les prestations, j’ai réussi à monter en puissance. Chacun peut avoir les attentes qu’il veut. Est-ce que je comprends ou pas ? Le plus important pour moi est d’être performant et de répondre aux attentes du coach. Peut-être que les attentes de l’extérieur sont différentes de celles du coach. Tout le monde a le droit de dire ce qu’il pense». Le message est passé !