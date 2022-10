Valence - FC Barcelone : les compos officielles

Belle affiche ce soir à Mestalla entre Valence et le FC Barcelone pour le compte de la 12ème journée de Liga (une rencontre à suivre en direct commenté à 21h sur Foot Mercato). Après leur élimination de la Ligue des Champions cette semaine, les Barcelonais, deuxièmes du championnat, aimeraient se relancer en revenant à hauteur du Real Madrid. En face, Valence (10ème) se montre très irrégulier sur ce début de saison. L'équipe de Gennaro Gattuso n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matches et reste sur une défaite à domicile face à Majorque (1-2).

La suite après cette publicité

Xavi a remodelé sa défense après la défaite face au Bayern. Alejandro Baldé glisse à droite tandis que Jordi Alba prend le côté gauche, et Eric Garcia remplace Marcos Alonso dans l'axe aux côtés de Jules Koundé. À noter le retour d'Ansu Fati en attaque qui accompagnera Robert Lewandowski et Ousmane Dembélé. Côté Valence, Ilaix Moriba et Mouctar Diakhaby sont toujours blessés. Le technicien italien a décidé de lancer d'entrée le Français Dimitri Foulquier au milieu, lui qui évolue habituellement latéral droit. Edinson Cavani enchaîne sa septième titularisation consécutive et sera le principal danger pour le Barça (4 buts sur ses 3 derniers matchs).

Les compos officielles :

Valence : Mamardashvili - Thierry Correia, Cömert, Gabriel, Gayà - Guillamòn, Foulquier, Almeida - Kluivert, Cavani, Samuel Lino

FC Barcelone : Ter Stegen - Baldé, Koundé, Eric Garcia, Jordi Alba - Busquets, De Jong, Pedri - Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati