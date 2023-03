Manchester City veut blinder Julián Álvarez

La suite après cette publicité

Cantonné à un rôle de second couteau à Manchester City, qu’il remplit tout de même avec brio cette saison (10 buts en 33 rencontres), Julián Álvarez fait partie des dossiers chauds empilés sur le bureau de la direction cityzen. L’Argentin, qui émarge actuellement à environ 6 M€ par saison, pourrait prochainement passer dans une autre dimension selon le Daily Mail.

Désireux de le conserver et de le prolonger d’une saison, soit jusqu’en 2028, Manchester City souhaiterait éloigner les prétendants et serait prêt à doubler le salaire de son joueur, actuellement bien loin des plus gros noms de la grille salariale du club. Arrivé l’été dernier en provenance de River Plate, le champion du monde 2022 n’attendrait que d’évoluer aux côtés d’Erling Haaland selon le tabloïd, et pourrait rempiler.

