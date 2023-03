Franck Passi flingué par l’un de ses anciens joueurs

Adjoint de Laurent Blanc à l’Olympique Lyonnais, Franck Passi a officié ailleurs dans l’Hexagone auparavant. Il a été lié pendant de nombreuses années à l’Olympique de Marseille. Par la suite, il a posé ses valises au LOSC. Un club où il a croisé la route de Julian Palmieri. Interrogé sur la chaîne YouTube de Colinterview, l’ancien défenseur a réglé ses comptes avec l’ancien adjoint de Marcelo Bielsa. Le joueur, qui avait accepté de rater l’enterrement de sa mère pour venir jouer suite à la blessure de Franck Béria, a ensuite disparu des radars. Ce qu’il ne digère toujours pas.

La suite après cette publicité

«À partir de là, il m’a mis en tribune et ne m’a plus fait rejouer. Il me m’a jamais donné d’explications. Pour moi, ce mec n’a aucune valeur. […] Rien de bon ne sortirait de ma bouche concernant cet homme parce qu’il n’est pas honnête, répond sèchement Julian Palmieri. Je ne regrette pas d’avoir joué parce qu’on me paie pour ça. C’est juste la manière. Ils n’auraient pas dû me le demander car j’étais dans une période importante. C’était très dur car j’étais fusionnel avec ma maman. J’ai très mal pris le fait de ne plus jouer. J’étais tout le temps 17e (il y avait seulement 16 noms sur les feuilles de match à l’époque, ndlr). Je pense qu’à un moment donné, il se foutait même de ma gueule (…) Je regrette la fin que j’ai eue avec ce club car les supporters m’avaient fait une banderole pour me soutenir. Les dirigeants ont refusé de faire entrer la banderole dans le stade. Je ne sais pas pourquoi, j’avais toujours été sérieux. C’était la nouvelle direction. Je suis parti un peu triste du LOSC, mais surtout de Lille. J’avais adoré les Lillois, la ville.»

À lire

PSG - OL : l’arbitre du choc est connu