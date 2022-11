LFP, Discipline : le dossier Gastien-Slimani classé, Baleba prend cher, Chergui aussi !

Qui dit mercredi dit commission de discipline. L'instance a annoncé les décisions du 16 novembre. Placé en instruction, le dossier opposant Islam Slimani à Johan Gastien a été classé. «Après instruction du dossier, audition du joueur et des représentants des clubs, la Commission constate qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisamment probants lui permettant d’établir la matérialité des faits de propos à caractère discriminatoire du joueur Johan GASTIEN à l’encontre du joueur Islam SLIMANI durant la rencontre». L'attaquant international algérien avait explosé au coup de sifflet finale de Clermont-Brest, comptant pour la 12e journée, relatant avoir été traité de «sale arabe» (il dira avoir été traité de "sale blédard" en zone mixte) par le capitaine du Clermont Foot 63.

Concernant les sanctions du week-end dernier, trois matches de suspension (dont un match avec sursis) pour Carlos Baleba (LOSC Lille), deux pour Mama BALDÉ (ESTAC Troyes) et un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle ou par révocation du sursis pour Pierrick CAPELLE (Angers SCO), Oumar GONZALEZ (AC Ajaccio) et Youssouf KONE (AC Ajaccio). En Ligue 2, Samir CHERGUI (Paris FC) a pris cher : cinq matchs de suspension (dont un match avec sursis). Pareil pour les Lavallois Bryan GONCALVES et Yohan TAVARES, qui écopent de trois matches. Enfin, la police des terrains est tombée sur l'OM et son stade Orange-Vélodrome. Pour avoir fait usage d’engins pyrotechniques lors de l'Olympico, le club marseillais devra payer 25.000€ d’amende. La zone Fanatics au sein du virage Nord de l’Orange Vélodrome sera fermée un match.

Les décisions de la commission de discipline :

DOSSIER EN INSTRUCTION

LIGUE 1 UBER EATS

12ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Clermont Foot 63 – Stade Brestois 29 du 23 octobre 2022 Propos supposés de M. Johan GASTIEN, joueur du Clermont Foot 63 à l’encontre de M. Islam SLIMANI, joueur du Stade Brestois 29 Après instruction du dossier, audition du joueur et des représentants des clubs, la Commission constate qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisamment probants lui permettant d’établir la matérialité des faits de propos à caractère discriminatoire du joueur Johan GASTIEN à l’encontre du joueur Islam SLIMANI durant la rencontre.

En conséquence, la Commission décide qu’il n’y a pas lieu à sanction et classe le dossier.

EXCLUSIONS

LIGUE 1 UBER EATS

Trois matchs de suspension (dont un match avec sursis)

Carlos BALEBA (LOSC Lille)

Deux matchs de suspension

Mama BALDÉ (ESTAC Troyes)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 22 novembre 2022 à 0h00

Pierrick CAPELLE (Angers SCO)

Oumar GONZALEZ (AC Ajaccio)

Youssouf KONE (AC Ajaccio)

LIGUE 2 BKT

Cinq matchs de suspension (dont un match avec sursis)

Samir CHERGUI (Paris FC)

Trois matchs de suspension

Bryan GONCALVES (Stade Lavallois MFC)

Yohan TAVARES (Stade Lavallois MFC)

Un match de suspension

Leon DELPECH (Nîmes Olympique)

Jimmy GIRAUDON (AS Saint-Etienne)

15ème journée de Ligue 2 BKT : FC Girondins de Bordeaux – Pau FC du 12 novembre 2022 Comportement de M. Guilherme GOMES, Préparateur Physique du FC Girondins de Bordeaux Deux matchs de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet immédiatement.

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 22 novembre 2022 à 0h00

Jason BERTHOMIER (Valenciennes FC)

Clement DEPRES (Rodez AF)

Tom DUCROCQ (SC Bastia)

Jules GAUDIN (EA Guingamp)

Dominique GUIDI (SC Bastia)

Jean-Philippe KRASSO (AS Saint-Etienne)

Tom LACOUX (FC Girondins de Bordeaux)

Bissenty MENDY (FC Annecy)

Kévin MOUANGA (FC Annecy)

Emmanuel NTIM (SM Caen)

POLICE DES TERRAINS

Usage d’engins pyrotechniques

LIGUE 1 UBER EATS

14ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Clermont Foot 63 – Montpellier Hérault SC du 6 novembre 2022 Comportement des supporters du Montpellier Hérault SC : usage d’engins pyrotechniques Fermeture pour deux matchs par révocation du sursis de l’espace visiteurs pour les prochains matchs disputés à l’extérieur du Montpellier Hérault SC.

Usage d’engins pyrotechniques

LIGUE 1 UBER EATS

14ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais du 6 novembre 2022 Comportement des supporters de l’Olympique Lyonnais : usage d’engins pyrotechniques 25.000€ d’amende Fermeture pour un match par révocation du sursis de la zone Fanatics au sein du virage Nord de l’Orange Vélodrome.

Jets d’objets

LIGUE 2 BKT

15ème journée de Ligue 2 BKT : Stade Lavallois MFC – Valenciennes FC du 12 novembre 2022 Comportement des supporters du Stade Lavallois MFC : jets d’objets Au regard des incidents intervenus pendant la rencontre Stade Lavallois MFC – Valenciennes FC (15ème journée de Ligue 2 BKT), la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction.