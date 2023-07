CAN U23, Maroc : la belle renaissance de Yanis Begraoui

Actuellement avec le Maroc à la CAN U23, Yanis Begraoui a connu une année totalement folle. En manque de temps de jeu du côté de Toulouse, le jeune attaquant de 22 ans décidait de s’envoler en prêt sans option d’achat du côté de Pau pour retrouver du temps de jeu. En janvier 2023, il rejoignait donc la Ligue 2 avec l’objectif de lancer enfin sa carrière. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce choix fut payant. Très apprécié par son coach Didier Tholot, le natif d’Etampes performe rapidement, et inscrit 9 buts sur les 11 derniers matches de championnat. De quoi permettre à Pau d’arracher son maintien dans l’antichambre du football français.

Considéré comme un jeune attaquant très à l’aise techniquement, Yanis Begraoui a enfin confirmé tout son talent. Entre temps, le buteur de 22 ans a aussi décidé de représenter le Maroc. Après avoir joué avec la France dans les sélections de jeunes où il avait notamment disputé l’Euro U19 en 2019, Begraoui choisit de porter le maillot du Maroc cette année. Convoqué avec l’équipe olympique en mars dernier (l’équivalent des Espoirs en France), le joueur formé à Auxerre gagne sa place dans la liste des U23 pour la CAN à domicile et qui qualifie pour les Jeux Olympiques. Remplaçant lors du premier match, il obtient sa place de titulaire lors du deuxième match de poules où il a inscrit un doublé et a su combiner avec les autres attaquants. Depuis, Begraoui n’est plus sorti du onze et s’apprête donc à disputer la finale de la CAN ce samedi face à l’Égypte. De quoi conclure parfaitement un début d’année 2023. A l’issue de la compétition, le joueur qui appartient toujours à Toulouse, reviendra donc dans son club. Et nul doute que ses récentes performances devraient attirer l’oeil de plusieurs écuries alors qu’il est sous contrat avec le TFC jusqu’en 2025.

