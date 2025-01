Coupe de France : Dunkerque renverse Haguenau et rejoint Lille en 1/8e de finale

Programmé mardi dernier, mais finalement reporté, car les conditions climatiques étaient trop mauvaises, le 1/16e de finale de Coupe de France entre Haguenau et Dunkerque avait lieu ce mercredi en Alsace. Le vainqueur de cette rencontre avait la possibilité d’affronter Lille le mardi 4 février à 19h pour le compte des huitièmes de finale.

Pensionnaire de National 2, Haguenau a surpris son monde en ouvrant le score suite au but contre son camp de Vincent Sasso (38e). Courant après le score, le 4e de Ligue 2 a su égaliser en fin de match via Gaëtan Courtet (76e). Naatan Skytta a ensuite donné l’avantage aux Nordistes (83e) avant que Yacine Bammou enfonce le clou (90e +7). Avec cette victoire 3-1, Dunkerque se qualifie en 1/8e de finale et défiera Lille.