Ligue des Champions, PSG : l’énorme coup de gueule de Marquinhos

Une défaite cruelle. Malgré sa domination et ses occasions, pas toujours franches non plus, le PSG s’est incliné contre l’Atlético de Madrid (2-1) lors de cette 4e journée de Ligue des Champions. Le dénouement de cette rencontre est d’autant plus cruel que les Parisiens ont encaissé le second but dans les dernières secondes de la rencontre. De quoi rendre Marquinhos très en colère après le coup de sifflet final. D’après le capitaine brésilien, le PSG n’apprend pas de ses erreurs passées.

«On avait la confiance et l’espoir d’avoir la victoire. On laisse encore des points après le PSV. C’est bien beau, on a des occasions, on progresse dans certaines choses mais pas dans l’efficacité, tranche-t-il sur Canal+. Ce sont des gros matchs. Des fois, on fait des erreurs sans être pénalisés en Ligue 1 mais là il y a des grands joueurs de l’autre côté. On est pénalisé. C’est ce qui nous fait mal. C’est leur stratégie, ils ont des joueurs d’expérience mais notre plan n’a pas marché», regrette le Brésilien, qui poursuit sur les problèmes offensifs de son équipe.

«Si on regarde, 4 points en 4 matchs, dont 3 matchs à la maison…»

«Il faut travailler pour corriger mais il nous faut vraiment plus de tranquillité devant le but. On a beaucoup d’occasions, on a le mouvement, les expected goals, on crée beaucoup, on joue dans leur camp mais dans la dernière passe et la finition… Surtout le 2e but, c’est corner pour nous, rage Marquinhos. On est tous devant, on fait des erreurs et on le paye derrière, ils arrivent à contrer. On doit beaucoup améliorer ça. On se l’est déjà dit dans le vestiaire. On a plus le droit à l’erreur.» Ce soir, Paris est 25e et virtuellement éliminé.

«Si je suis inquiet ? Si on regarde, 4 points en 4 matchs, dont 3 matchs à la maison… Il faudra aller chercher les points à l’extérieur, c’est difficile. On sait ce que ça représente mais on est le PSG. S’il faut aller chercher les points, on ira. Mais la vérité, si on veut gagner il faut corriger les détails. C’est une compétition difficile contre des grosses équipes. Ça fait 10 ans que je suis ici et je sais comment on se fait pénaliser dans les petits détails. On n’a pas le droit de se manquer sur ça.» Le PSG devra aller chercher la victoire lors de son prochain déplacement au Bayern Munich le 26 novembre prochain.