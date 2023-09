Slovaquie-Portugal : les compositions officielles

À l’instar des Français hier soir, le Portugal peut poursuivre son sans-faute en cas de victoire contre la Slovaquie (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45). Toutefois, les hommes de Roberto Martinez devront se méfier de leur dauphin pour qui un succès leur permettrait de ravir cette place de leader.

L’ancien coach de Wigan est parti sur un 4-3-3 avec le Parisien Vitinha qui sera en compagnie de Cristiano Ronaldo sur le front de l’attaque. Par ailleurs, l’aile gauche sera occupé par un Rafael Leao on fire depuis le début de la saison en Serie A avec l’AC Milan. Il y a également une charnière centrale 100% formée à Benfica composée de Silva et Ruben Dias. C’est le même dispositif que l’on retrouve du côté de Francesco Calzona avec des anciens ou actuels noms du championnat italien comme Skriniar en défense, Kucka et Lobotka au milieu.

Les compositions :

Slovaquie : Dubravka - Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko - Kucka, Lobotka, Duda - Schranz, Polievka, Haraslin

Portugal : Diogo Costa - Dalot, Dias, Silva, Cancelo - Palhinha, Fernandes, Silva - Vitinha, Cristiano Ronaldo, Leao.