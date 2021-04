Le Borussia Dortmund et Puma dévoilent un maillot rétro

Le Borussia Dortmund s'est fait remarquer ce week-end en dévoilant un nouveau maillot rétro porté par Erling Haaland et ses coéquipiers quelques heures plus tard contre le Werder Brême.

La suite après cette publicité

Quelques heures avant le coup d'envoi d'un match ô combien important dans la course à la Ligue des champions, Puma et le BVB ont dévoilé un maillot vintage rappelant les plus belles heures du club au milieu des années 1990 alors que le club était équipé par Nike. Durant cette période, les jaunes et noirs ont remporté deux Bundesliga en 1995 et 1996 ainsi qu'une Ligue des champions, la seule de leur histoire, en 1997. Si le Werder Brême peine depuis quelques années, ce club concurrençait fortement le BVB dans les années 90', terminant notamment à un point des jaunes et noirs en 1995. Le Werder Brême représentait donc l'adversaire idéal pour porter ce nouveau maillot rétro pour la première fois.

Les années 90' sont indéniablement les plus belles de l'histoire du Borussia Dortmund qui avait une génération de grands joueurs à qui ce maillot rend aujourd'hui hommage. Puma reprend donc le design et les couleurs du maillot de l'époque avec un fond noir et un jaune fluo qui saute immédiatement aux yeux. Si l'équipementier et les sponsors ne sont évidemment plus les mêmes, Puma a tout de même été au bout de ses idées en ajoutant le nom de l'équipementier au logo pour imiter Nike qui le faisait à l'époque. Les flocages ont été également été revus pour coller à ceux de l'époque. Enfin, pour véritablement rendre hommage aux légendes du BVB comme Michael Zorc, Lars Ricken, Julio Cesar, Knut Reinhardt ou encore Matthias Sammer, on retrouve leurs visages en ton sur ton sur la partie noire du maillot avec un message: « Chaque ère commence avec la volonté de ses héros ».

Les joueurs du Borussia ont rendu hommage à ces légendes comme il se doit en s'imposant 4-1 face au Werder Brême, bien aidé par le doublé d'Erling Haaland qui a retrouvé le chemin des filets. Ce maillot vendu à 85€ en édition limitée a connu un franc succès avec son annonce inattendue et se trouve donc en rupture de stock sur le store Puma...