EdF : Didier Deschamps ne veut surtout pas entraîner une autre sélection

Après 12 années passées à la tête des Bleus, il doit être difficile de s’imaginer enfiler un autre costume d’entraîneur que celui arboré du coq. De toute façon, Didier Deschamps n’y pense même pas. Interrogé sur la possibilité de diriger une autre sélection que l’équipe de France à l’avenir, DD s’est montré formel : ce n’est tout simplement pas envisageable.

«Non. Non et non. Avec ce que représente l’équipe de France pour moi, c’est au-dessus de tout. Avec mon parcours de joueur et de sélectionneur, je ne me verrais pas diriger un autre pays de football, a confié le Bayonnais, sous contrat jusqu’en 2026 à la tête des Bleus, dans un entretien accordé au Figaro ce mercredi. Autant sur d’autres possibilités (retour en club) je ne vais pas dire oui ou non, mais celle-là, c’est catégorique. Tout ce que j’ai pu vivre dans ma première vie sur le terrain et la deuxième sur le banc, avec la Marseillaise avant chaque match, je ne me vois pas du tout être avec une autre sélection et encore moins devoir rencontrer la France.» C’est clair.