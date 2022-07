PSG : Luis Campos veut boucler deux arrivées avant mercredi !

La suite après cette publicité

Nouveau conseiller sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos, également en collaboration avec le Celta Vigo, est sur tous les fronts lors de ce mercato estival. Dans cette optique, si le dirigeant portugais peut d'ores et déjà se targuer de l'arrivée de Vitinha et de celle d'Hugo Ekitike, les supporters parisiens s'impatientent et espèrent d'autres renforts. Après l'échec de l'opération Gianluca Scamacca, Campos compte bien finaliser deux nouveaux dossiers.

Ainsi, L'Equipe indique, ce dimanche, que le PSG espère boucler le transfert de Renato Sanches suffisamment vite pour que le Portugais soit à la reprise de l'entraînement au Camp des Loges en milieu de semaine. Si les négociations avec le LOSC n'ont toujours pas avancé, les hautes sphères parisiennes aimeraient que le deal se fasse avant mercredi. Même son de cloche pour Nordi Mukiele, en passe de signer un contrat de cinq ans avec le club de la capitale.