Ligue des Nations : Sans Bale et Allen, le Pays de Galles prend un point en Irlande

Avant les chocs du soir, Angleterre-Belgique à 18 heures et France-Portugal à 20h45 (à suivre en direct commenté sur FM), la Ligue des Nations lançait son dimanche avec deux rencontres : un Irlande-Pays Galles du groupe 4 de la poule B et un Kazakhstan-Albanie du groupe 4 de la poule C. Des Dragons qui se présentaient à Dublin sans Gareth Bale ni Joe Allen mais avec Aaron Ramsey, alors que les locaux s'avançaient décimés. Et le moins que l'on puisse dire c'est que les absences se faisaient ressentir, Robbie Brady étant le seul à véritablement se montrer dangereux dans le premier acte (18e, 33e).

Au retour des vestiaires c'est encore l'Irlande qui se montrait la plus entreprenante par l'intermédiaire de Shane Long, sans conséquence (55e). Trop même, James McClean se faisant exclure pour deux fautes consécutives (79e, 84e). Qu'importe la partie restait verrouillée. Avec ce match nul le Pays Galles garde la tête de son groupe devant la Finlande, alors que l'Irlande est troisième devant le Bulgarie (avant le Finlande-Bulgarie de 18h). Dans l'autre rencontre, le Kazakhstan et l'Albanie n'ont pas non plus réussi à se départager et restent respectivement premier et deuxième (avec 4 points), avant Lituanie-Biélorussie (18h).

Les résultats des matches de 15h :

Irlande 0 - 0 Pays Galles.

Kazakhstan 0 - 0 Albanie.