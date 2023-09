Nantes-OM : les étonnants choix de Marcelino

Ce vendredi soir était attendu par Marcelino. D’une part parce que son Olympique de Marseille jouait à Nantes pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1, mais aussi parce que le mercato se termine. Le coach a vu arriver Bamo Meïté et c’est tout pour cette soirée. Il doit être assez content de voir cette fenêtre se refermer.

La suite après cette publicité

Sur le terrain, Joaquin Correa faisait ses premiers pas, Aubameyang et Sarr étaient titulaires devant. Tous sont des nouveaux. L’OM de Marcelino a marqué rapidement par Sarr (4e), avant de voir Nantes écoper d’un carton rouge (9e). De là, la physionomie de la rencontre s’est totalement inversée.

À lire

Alban Lafont prolonge au FC Nantes

« On n’a pas fait ce qu’on devait faire. On avait bien commencé, on avait des occasions pour marquer, mais l’adversaire s’est trouvé à 10 à partir là, on vu un adversaire meilleur. Je suis énervé contre le résultat », a commenté le coach olympien au micro du diffuseur Prime juste après la rencontre où il a vu les siens faire match nul (1-1).

La suite après cette publicité

Un seul changement…

Mais ce qui est en cause, ce sont aussi ses choix. D’une part, il a attendu l’heure de jeu pour faire entrer en jeu Iliman Ndiaye, en lieu et place d’un Correa qui s’effaçait peu à peu, mais aussi et surtout, car il n’a rien changé d’autres alors qu’il avait quelques éléments disponibles sur le banc (Ounahi et Mughe notamment).

« On avait des occasions et avec une équipe comme ça, on voulait pousser, je pensais qu’on pouvait gagner comme ça et finalement on n’a pas réussi », a-t-il ainsi expliqué. Une chose est certaine, avant les matches de ce week-end, l’OM est leader et invaincu. Et on imagine que cela suffit à Marcelino avant deux semaines de trêve.