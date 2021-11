Quand Zlatan Ibrahimovic a volontairement frappé Cesar Azpilicueta

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé au Guardian, l'attaquant de la Suède Zlatan Ibrahimovic est revenu sur son geste volontaire sur le défenseur central espagnol Cesar Azpilicueta en fin de rencontre lors de la défaite face à la Roja (1-0) pour le dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 : «L'autre jour, en équipe nationale, j'ai fait un tacle à (Azpilicueta, nldr). Je l'ai fait exprès. Je n'ai pas honte de le dire parce qu'il a fait une bêtise à mon joueur. Il a fait une grosse bêtise à mon joueur. C'était une chose stupide mais je l'ai quand même fait pour qu'il comprenne : «Putain, tu ne fais pas ça. Tu n'as pas les couilles de le faire contre moi. Mais je vais te montrer ce qui se passera si tu le fais avec moi.» C'est pour ça que je l'ai fait.»

Un geste qui lui avait un carton jaune juste avant le temps additionnel, synonyme de suspension pour la demi-finale des barrages de ces qualifications des Bleu-et-Jaune, dont l'adversaire n'a pas encore été dévoilé : «Il ne s'agit pas de manquer les play-offs. Il s'agit de faire comprendre au gars qu'on ne se fout pas de la gueule de quelqu'un allongé (par terre, nldr). On n'attaque pas un chien qui ne parle pas. On attaque celui qui est capable de faire quelque chose. C'est trop facile de s'en prendre à mes coéquipiers qui ont 20 ans et sont des gars très gentils. J'espère qu'il comprend maintenant.»