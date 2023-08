L’Arabie saoudite va faire le gros coup Gabri Veiga

La suite après cette publicité

Gros rebondissement dans le dossier Gabri Veiga ! Courtisé par les géants européens, le milieu de terrain espagnol était annoncé proche de Naples. Intéressés par son talent et sa polyvalence, les dirigeants italiens étaient prêts à mettre plus de 36 M€ sur la table pour s’attacher les services du joueur de 21 ans et semblaient avoir obtenu les faveurs de son club, le Celta Vigo. Mais aux dernières nouvelles, Gabri Veiga s’apprête à faire faux bond au champion d’Italie en titre.

Selon les informations de Relevo, Gabri Veiga va finalement s’envoler pour l’Arabie saoudite et s’engager avec Al-Ahli. Le club saoudien où évolue Riyad Mahrez a accepté de payer la clause libératoire de l’Espagnol qui s’élève à 40 M€. De son côté, le joueur a été convaincu par le projet sportif de l’entraîneur d’Al-Ahli, Matthias Jaissle. Tandis que l’Arabie saoudite est sur le point de frapper un énième grand coup sur le marché des transferts, Naples va devoir revoir ses plans.