BVB - PSG : Warren Zaïre-Emery s’offre un record de précocité et devance Kylian Mbappé

Dans le cadre des demi-finales aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’est fait surprendre sur la pelouse du Borussia Dortmund (0-1) et se retrouve donc dos au mur avant d’accueillir la formation allemande, mardi prochain, au Parc des Princes. Malgré cette soirée frustrante, Warren Zaïre-Emery en a lui profité pour battre un nouveau record de précocité…

Titulaire au coup d’envoi, le milieu de terrain parisien, récemment prolongé par le club, est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à démarrer une demi-finale de Ligue des Champions. Du haut de ses 18 ans et 54 jours, il devance notamment Kylian Mbappé (18 ans et 134 jours lors de Monaco-Juventus en mai 2017) mais reste derrière Julian Draxler (17 ans et 226 jours) avec Schalke 04 contre Manchester United en 2011.