Christophe Dugarry allume Bordeaux

Ancien joueur des Girondins de Bordeaux (1988-1996 puis 1999-2003), Christophe Dugarry reste très attentif à l’actualité de son club formateur. Après le match caritatif pour célébrer les 100 ans du stade Chaban-Delmas, qui a réuni des légendes des Girondins de Bordeaux, l’ancien attaquant de l’équipe de France a commenté la situation actuelle de son club de cœur. À ce sujet, l’ancien attaquant français n’a pas été tendre vis-à-vis du club au scapulaire.

« Le club doit repartir du bas, du très bas. Qu’est-ce que ça veut dire ce qu’il s’est passé hier ? Les gens veulent une histoire, des émotions. (…) Le club est fini. La Ligue 2, c’est le mieux du mieux. On va tomber encore plus bas, il faut préparer les gens. Mais est-ce que c’est grave ? Si on descend en 4e, 5e, 6e division, on remontera, avec les gens, les supporters qui croient dans ce club. (…) Je suis persuadé que tu prends 90% des effectifs du club, garçons comme filles, tu leur parles de Giresse, du Parc Lescure, ils ne connaissent pas », a-t-il déclaré sur les ondes de RMC. La saison prochaine, les Bordelais réaliseront une troisième saison consécutive en Ligue 2.