Manchester United : la première de rêve de Ruud van Nistelrooy

Ruud van Nistelrooy a peut-être dirigé son seul et unique match à la tête de Manchester United mais il s’en souviendra. Le Néerlandais de 48 ans, successeur d’Erik ten Hag à la tête du club anglais mais seulement intérimaire en attendant la venue de Ruben Amorim, a passé une belle soirée en battant Leicester avec autorité 5-2 en 8e de finale de la Carabao Cup. Le technicien en a savouré chaque instant, dès son entrée sur la pelouse d’Old Trafford avant le coup d’envoi, accueilli par des «Ruuuuuud» descendant des tribunes, et sous les yeux de Sir Alex Ferguson, comme lorsqu’il faisait trembler les filets de Premier League (2001-2006).

Déterminé, les poings serrés, l’ancien buteur a rapidement laissé place à un large sourire une fois installé sur le banc. Il faut dire que son équipe a rapidement pris le large par Casemiro d’une superbe frappe, puis Garnacho. La réduction de l’écart signée Okoli n’a pas eu le temps de faire douter les Mancuniens, qui ont pris deux nouveaux buts d’avance grâce à Bruno Fernandes et à nouveau Casemiro. Leicester n’avait pas encore abdiqué, Coady relançant les siens avant la pause mais Bruno Fernandes, encore lui, scellait l’issue de cette soirée en portant le score à 5-2.

Il ne l’oubliera pas

Protagoniste de sa rencontre, Manchester United a peut-être enfin tourné le dos à ses soucis, sous l’impulsion d’une ancienne gloire du club. Il faudra désormais trouver un prolongement dans cette victoire convaincante, ponctuée par 25 tentatives, ce que n’avait jamais été capable de faire cette saison les Red Devils face à une formation de Premier League. Autre statistique à mettre au crédit de van Nistelrooy : les 5 buts de son équipe, comme l’avait fait Ole Gunnar Solskjær en 2018 lors de ses débuts.

« OK. Bon, je fais match nul avec Ole. Je lui enverrai un message à ce sujet. Mais c’est grâce aux joueurs que c’est arrivé », souriait le Néerlandais, humblement, à l’issue du match. Avant de poursuivre sur son avenir : «je suis là pour aider Manchester United et donner tout ce que j’ai, peu importe ma fonction. J’aiderai aussi longtemps que nécessaire et serai là pour aider le club à construire son avenir. Cela ne changera jamais», concluait-il. Dans la presse britannique, les premières réactions tranchées ne se faisaient en tout cas pas attendre. «Les débuts de Ruud van Nistelrooy prouvent que Manchester United a eu raison de licencier Erik ten Hag », écrivait froidement The Independent. En attendant de savoir quel avenir sera désormais réservé à l’ancien attaquant des Red Devils.