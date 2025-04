Andriy Shevchenko détruit l’UEFA après sa défaite aux élections

Au lendemain de sa défaite aux élections pour intégrer le Comité exécutif de l’UEFA, Andriy Shevchenko a chargé l’instance européenne. Dans un communiqué publié par la Fédération ukrainienne dont il est le président, le Ballon d’Or 2004 a déploré le manque de reconnaissance de l’UEFA à l’égard de sa nation. Pour information, Shevchenko et l’Ukraine briguaient le siège auparavant occupé par la Russie au Comité exécutif de l’UEFA, lequel a finalement été récupéré par Israël à l’issue des élections (Shevchenko n’a obtenu que 15 voix des 55 fédérations votantes, contre 31 en faveur du représentant israélien Moshe Zuares).

«Tout au long de ma vie et de ma carrière, j’ai suivi un principe fondamental : celui du sport. Je crois en une concurrence juste, ouverte et transparente. Je viens du football et je représente le football. Malheureusement, ces derniers jours, nous avons reçu des signaux clairs indiquant que, pour des raisons politiques, ni l’Ukraine ni moi-même n’étions les bienvenus à la tête de l’UEFA. Ces inquiétudes ont été confirmées par les événements qui ont suivi pendant le Congrès lui-même (…) Nous ne changerons pas notre position. Nous poursuivrons nos réformes dans le football ukrainien et resterons engagés dans une communication internationale forte dans l’intérêt de notre nation et de toute la communauté du football», a déclaré Andriy Shevchenko.