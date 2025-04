Premier League : Arsenal assure face à Fulham, Nottingham Forest s’offre Manchester United

Après la FA Cup le week-end dernier, place à la Premier League avec les trois premiers matches de la trentième levée du championnat anglais. Deux rencontres étaient au programme à 20h45 : Arsenal-Fulham et Wolverhampton- West Ham. Pour les Gunners (58 points), l’objectif n’était pas de revenir sur Liverpool, leader avec 12 points d’avance, mais de prendre leurs distances avec leur premier poursuivant, Nottingham Forest (54 pts), qui jouait 15 minutes plus tard face à Manchester United.

Arsenal n’a pas été verni d’entrée de jeu avec la sortie sur blessure du défenseur Gabriel sur blessure dès la 16e minute. Une très mauvaise nouvelle, une semaine avant le quart de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Heureusement pour les Gunners, l’ouverture du score de Merino juste avant la pause (37e) a évité le scénario catastrophe. La réalisation de Bukayo Saka inscrite à un quart d’heure de la fin scellera le succès d’Arsenal malgré la réduction du score en toute fin de match par Muniz (2-1). Et les Gunners ont bien fait de s’imposer à l’Emirates.

Nottingham se rapproche de la C1, les Wolves du maintien

Sur le terrain de Nottingham Forest, Manchester United (13e) pouvait enchaîner deux victoires en Premier League pour la première fois de la saison, tandis que les Reds avaient l’occasion de verrouiller un peu plus leur place dans le Big Four synonyme de Ligue des Champions et pouvaient même revenir sur les talons d’Arsenal en cas de mauvais résultat des Gunners. Et tout a parfaitement démarré pour les hommes de Nuno Espirito Santo. Dès la cinquième minute, Elanga nous a offert une contre-attaque éclair de 70 mètres. Le Suédois a foncé malgré trois Mancuniens face à lui avant d’aller crucifier Onana d’une frappe du gauche (5e). Rien d’autre à signaler lors de ces 45 premières minutes. MU a eu la possession, mais tout le monde jouait arrêté. Les hommes de Ruben Amorim ont tiré sept fois, mais sans grand danger pour Sels.

Au retour des vestiaires, Amorim a tenté de forcer la décision en remplaçant Ugarte et Casemiro par Hojlund et Eriksen. MU a continué à avoir la maîtrise du cuir et à tirer (15 tirs à 5 à la 70e), mais en face, il y avait toujours un pied ou un genou pour contrarier les tentatives mancuniennes. Les Red Devils ont poussé fort, mais en vain. Maguire pensait même égaliser dans les arrêts de jeu, mais Murillo a sauvé sur sa ligne (90e + 6). Résultat : Nottingham conforte sa troisième place avec huit points d’avance sur Chelsea. De son côté, MU reste 13e, mais peut se faire dépasser par Tottenham et Everton. L’autre match programmé à 20h45 opposait deux formations en lutte pour le maintien : Wolverhampton (17e, 26 ponts) et West Ham (16e, 34 points). Un but de Larsen à la 21e minute a suffi aux Wolves pour s’imposer, revenir à cinq longueurs de sa victime du soir et prendre provisoirement douze unités d’avance sur la zone rouge.

