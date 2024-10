Carabao Cup : première très réussie pour Van Nistelrooy à MU, Chelsea retombe dans ses travers

Après les qualifications hier de Southampton et de Brentford, les 8es de finale de la Carabao Cup se poursuivaient ce mercredi avec 6 affiches intéressantes au programme. Alors que Tottenham et Manchester City se livrent toujours un duel intense (le match est légèrement décalé par rapport aux autres rencontres de la soirée), Manchester United, Liverpool, Arsenal, Newcastle et Crystal Palace ont tous validé leur ticket pour le tour suivant. Mention spéciale à Ruud van Nistelrooy qui dirigeait ce soir son premier match à la tête des Red Devils après l’éviction d’Erik ten Hag ce week-end. Les Mancuniens n’ont pas fait de détail contre Leicester et s’imposent 5-2 grâce notamment à deux doublés signés Casemiro et Bruno Fernandes.

La suite après cette publicité

Global 56 Possession 44 50 Duels gagnés 50 87 Passes réussies 84

Liverpool a lui aussi bien montré son sujet, malgré une petite frayeur sur la fin. Devant au tableau d’affichage avec deux buts de Gakpo puis de Diaz, Brighton n’a pas abdiqué facilement. Les Seagulls s’inclinent finalement 3-2. Crystal Palace est allé gagner à Aston Villa 2-1 avec autorité et c’est une petite surprise. En parallèle, Arsenal s’est fait plaisir avec quelques jeunes sur la pelouse. Les Gunners ont surclassé Preston 3-0. Jesus, Nwaneri et Havertz sont les buteurs du soir. Enfin, Newcastle a profité de deux grosses erreurs défensives de Chelsea pour s’imposer 2-0. Avec plus de réalisme de la part des Magpies, le score aurait pu être bien plus large.

Les résultats des matchs de 20h30 et 20h45 :

Brighton 2 - 3 Liverpool : Adingra (81e), Lamptey (89e) ; Gakpo (46e, 63e), Diaz (85e)

La suite après cette publicité

Aston Villa 1 - 2 Crystal Palace : Duran (23e) ; Eze (8e), Kamada (64e)

Manchester United 5 - 2 Leicester : Casemiro (15e, 39e), Garnacho (28e), Bruno Fernandes (36e, 59e) ; Okoli (33e), Coady (45e+3)

La suite après cette publicité

Newcastle 2 - 0 Chelsea : Isak (23e), Disasi (csc 26e)

Preston 0 - 3 Arsenal : Jesus (24e), Nwaneri (33e), Havertz (57e)